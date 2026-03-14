    Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdır

    14 mart, 2026
    • 19:58
    Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdır
    Hakan Fidan

    İranın martın 13-də Türkiyəyə raket hücumu etməsindən sonra hər iki ölkə arasında təmaslar artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan banqladeşli həmkarı Xəlilur Rəhman ilə mətbuata birgə bəyanatlar zamanı deyib.

    "Bu savaş dərhal dayandırılmalıdır",- Hakan Fidan deyib və əlavə edib ki, ABŞ və İran danışıqlar masasına qayıtmalıdır:

    "İsrailin də bölgədə yürütdüyü siyasətə göz yummaq olmaz. Netanyahu (İsrailin Baş naziri Benyamin – red.) hökumətinin İordan çayının Qərb sahilində apardığı siyasət problemin ikidövlətli (İsrailin Fələstin dövlətini tanıması) həllinə qarşıdır".

    Banqladeşin XİN başçısı Xəlilur Rəhman ABŞ ilə İsrailin İrana hücumu və bundan sonrakı qiymət artımından bəhs edib, çünki enerji resurslarının idxalında problemlər yaranıb: "Biz bu hərbi toqquşmanın qısa zamanda tamamlanmasını istəyirik".

    20:18

    KİV: Yaponiya Ukraynanın hücum dronlarını almağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:05

    Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək

    Komanda
    19:58
    Foto

    Adil Kərimli Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    19:58

    Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdır

    Region
    19:42

    Əraqçi: İran enerji obyektlərinə qarşı istənilən hücuma cavab verəcək

    Region
    19:39
    Foto

    İrandan 60 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    19:33

    Vaqif Sadıqov: Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən aviasiya dəhlizinə çevrilib

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    "İstedadların seçimi" turnirinin II turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:22

    Pezeşkian: Dağıdılmış hər şeyi bərpa edəcəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti