Хакан Фидан: Война в Иране должна быть немедленно остановлена

США и Иран должны вернуться за стол переговоров.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместного заявления для прессы с бангладешским коллегой Халилуром Рахманом.

"Эта война должна быть немедленно остановлена. Нельзя закрывать глаза на политику, которую проводит Израиль в регионе. Политика правительства (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на Западном берегу реки Иордан направлена против двугосударственного решения проблемы (признание Израилем Палестинского государства)", - сказал Фидан.

Глава МИД Бангладеш рассказал о нападении США и Израиля на Иран и последующем росте цен на фоне проблем с импортом энергоресурсов: "Мы хотим, чтобы это военное столкновение завершилось в кратчайшие сроки".