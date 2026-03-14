    Хакан Фидан: Война в Иране должна быть немедленно остановлена

    В регионе
    14 марта, 2026
    20:32
    Хакан Фидан: Война в Иране должна быть немедленно остановлена

    США и Иран должны вернуться за стол переговоров.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время совместного заявления для прессы с бангладешским коллегой Халилуром Рахманом.

    "Эта война должна быть немедленно остановлена. Нельзя закрывать глаза на политику, которую проводит Израиль в регионе. Политика правительства (премьер-министра Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху на Западном берегу реки Иордан направлена против двугосударственного решения проблемы (признание Израилем Палестинского государства)", - сказал Фидан.

    Глава МИД Бангладеш рассказал о нападении США и Израиля на Иран и последующем росте цен на фоне проблем с импортом энергоресурсов: "Мы хотим, чтобы это военное столкновение завершилось в кратчайшие сроки".

    МИД Турции Хакан Фидан МИД Бангладеш Операция США и Израиля против Ирана Халилур Рахман
    Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdır
    Ты - Король

    Последние новости

    21:04
    Видео

    Haber Global: Баку примет крупнейший мировой форум по градостроительству

    Медиа
    20:44

    СМИ: Из-за удара по заводу в Исфахане погибли 15 человек

    В регионе
    20:37

    После атак США и Израиля в Тегеране повреждены тысячи зданий

    В регионе
    20:32

    Хакан Фидан: Война в Иране должна быть немедленно остановлена

    В регионе
    20:14
    Фото

    Адиль Керимли провел прием граждан в Гаджигабуле

    Внутренняя политика
    20:09

    Аббас Арагчи: Иран ответит на атаки США и Израиля по энергетическим объектам

    В регионе
    20:03

    Вагиф Садыгов: Азербайджан стал воздушным коридором, соединяющим Европу и Азию

    Внешняя политика
    19:51
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 60 человек - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    19:45

    Пезешкиан: Вся разрушенная в Иране инфраструктура будет восстановлена

    В регионе
    Лента новостей