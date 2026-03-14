    Daxili siyasət
    • 14 mart, 2026
    • 19:58
    Adil Kərimli Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Mədəniyyət naziri Adil Kərimli martın 14-də Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən bildirilib.

    Qəbuldan əvvəl nazir və Hacıqabul Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Sevindik Hətəmov Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Hacıqabul şəhərində ucaldılmış abidəsi önünə çiçək dəstəsi qoyaraq əziz xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Hacıqabul rayon Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən qəbulda Şirvan şəhər, Hacıqabul, Salyan, Neftçala və Biləsuvar rayonlarından olan vətəndaşlar müraciətlərini diqqətə çatdırıblar. Müraciətlər, əsasən məşğulluq, iş yerinin dəyişdirilməsi, mədəniyyət sahəsinə dair layihələr, təşəbbüslər və digər məsələlərlə bağlı olub.

    Mədəniyyət naziri vətəndaşların xahiş və təkliflərini dinləyib, qeyd olunan hər bir məsələnin operativ araşdırılması, qanunvericiliyə uyğun həlli ilə bağlı addımlar atılacağını bildirib.

    Qəbulda şəhid ailələri və qazilər tərəfindən qaldırılan məsələlərə xüsusi diqqətlə yanaşılması və obyektiv baxılması ilə bağlı nazirliyin məsul əməkdaşlarına tapşırıqlar verilib.

    Адиль Керимли провел прием граждан в Гаджигабуле

    Son xəbərlər

    20:18

    KİV: Yaponiya Ukraynanın hücum dronlarını almağı nəzərdən keçirir

    Digər ölkələr
    20:05

    Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək

    Komanda
    19:58
    Foto

    Adil Kərimli Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    19:58

    Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdır

    Region
    19:42

    Əraqçi: İran enerji obyektlərinə qarşı istənilən hücuma cavab verəcək

    Region
    19:39
    Foto

    İrandan 60 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    19:33

    Vaqif Sadıqov: Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən aviasiya dəhlizinə çevrilib

    Xarici siyasət
    19:29
    Foto

    "İstedadların seçimi" turnirinin II turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşib

    Fərdi
    19:22

    Pezeşkian: Dağıdılmış hər şeyi bərpa edəcəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti