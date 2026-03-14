Адиль Керимли провел прием граждан в Гаджигабуле
- 14 марта, 2026
- 20:14
Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли 14 марта провел прием граждан в Гаджигабульском районе.
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.
Перед приемом министр и глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Гетемов возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в городе Гаджигабул, и почтили его память.
Прием прошел в Центре Гейдара Алиева Гаджигабульского района. В нем приняли участие жители города Ширван, а также Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского и Билясуварского районов.
Обращения граждан в основном касались вопросов занятости, смены места работы, реализации проектов и инициатив в сфере культуры, а также других тем.
Министр культуры выслушал просьбы и предложения граждан и отметил, что каждое из поднятых вопросов будет оперативно рассмотрено и решено в соответствии с законодательством.
Особое внимание было уделено обращениям семей шехидов и ветеранов войны. Министр поручил ответственным сотрудникам ведомства объективно рассмотреть поднятые ими вопросы.
Теги:
Адиль Керимли, Министерство культуры Азербайджана, Прием граждан в Гаджигабуле, Исполнительная власть Гаджигабульского района, Культурная политика Азербайджана