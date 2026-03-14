    • 14 марта, 2026
    • 20:14
    Адиль Керимли провел прием граждан в Гаджигабуле

    Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли 14 марта провел прием граждан в Гаджигабульском районе.

    Как передает Report, об этом сообщили в министерстве.

    Перед приемом министр и глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Севиндик Гетемов возложили цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленному в городе Гаджигабул, и почтили его память.

    Прием прошел в Центре Гейдара Алиева Гаджигабульского района. В нем приняли участие жители города Ширван, а также Гаджигабульского, Сальянского, Нефтчалинского и Билясуварского районов.

    Обращения граждан в основном касались вопросов занятости, смены места работы, реализации проектов и инициатив в сфере культуры, а также других тем.

    Министр культуры выслушал просьбы и предложения граждан и отметил, что каждое из поднятых вопросов будет оперативно рассмотрено и решено в соответствии с законодательством.

    Особое внимание было уделено обращениям семей шехидов и ветеранов войны. Министр поручил ответственным сотрудникам ведомства объективно рассмотреть поднятые ими вопросы.

    Теги:
    Адиль Керимли, Министерство культуры Азербайджана, Прием граждан в Гаджигабуле, Исполнительная власть Гаджигабульского района, Культурная политика Азербайджана

    Adil Kərimli Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edib
    Ты - Король

