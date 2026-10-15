С начала протестов старшеклассников в Париже арестованы свыше 1 200 человек

С начала студенческих протестов в районе Большого Парижа было произведено 1 260 арестов, 86% из которых - несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на данные полиции.

Также сообщается, что 286 сотрудников полиции и жандармов получили ранения, а также пострадали 13 сотрудников системы образования.

"Насилие повторяется и усиливается. Только во время демонстраций 13 октября пострадал 71 сотрудник сил внутренней безопасности, ставший жертвой нападений враждебно настроенных лиц, некоторые из которых даже бросали в полицейских и жандармов брусчатку", - сообщили в полиции.

По данным медиа, на 17 октября запланированы 250 различных акций по всей стране. По оценкам сотрудников территориальной разведки, число протестующих на территории Франции, без учета Парида, составит от 50 тыс. до 100 тыс. человек.