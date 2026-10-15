İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol

    Parisdə tələbə etirazları başlayandan bəri 1 200-dən çox adam həbs edilib

    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:57
    Parisdə tələbə etirazları başlayandan bəri 1 200-dən çox adam həbs edilib

    Fransanın paytaxtı Parisdə tələbə etirazları başlayandan bəri 1 260 həbs həyata keçirilib, onların da 86 %-i yetkinlik yaşına çatmayanlardır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası məlumat yayıb.

    Həmçinin bildirilib ki, 286 polis və jandarm əməkdaşı, eləcə də təhsil sisteminin 13 əməkdaşı xəsarət alıb.

    "Zorakılıq halları təkrarlanır və getdikcə artır. Təkcə oktyabrın 13-də keçirilən nümayişlər zamanı 71 daxili təhlükəsizlik əməkdaşı qalaraq xəsarət alıb. Onlardan bəziləri hətta polis və jandarm əməkdaşlarına daşlar atıblar", – polisdən bildirilib.

    Medianın məlumatına görə, oktyabrın 17-nə bütün ölkə üzrə 250 müxtəlif aksiya planlaşdırılıb. Ərazi kəşfiyyatı əməkdaşlarının hesablamalarına görə, Paris nəzərə alınmadan Fransa ərazisində etirazçıların sayı 50 mindən 100 min nəfərə qədər təşkil edəcək.

    Etiraz aksiyaları Fransa
    С начала протестов старшеклассников в Париже арестованы свыше 1 200 человек
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:38
    Tramp İranla müharibə başa çatdıqdan sonra benzinin qiymətinin azalacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    01:09
    Fransada iğtişaşlar zamanı meriyanın tarixi zəng qülləsi uçub
    Digər ölkələr
    00:39
    Tramp ABŞ və Kanadanın gec-tez ticarət sazişi imzalayacağını bildirib
    Digər ölkələr
    00:12
    "Qarabağ" – "Neftçi" matçında insidentə cəhd göstərən 19 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    00:00
    Xudafərin körpüsünün işğaldan azad olunmasından altı il ötür
    Daxili siyasət
    00:00
    Bu gün Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günüdür
    Daxili siyasət
    23:52
    Video
    Azərbaycan FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalına hazırlaşır
    Futbol
    23:49
    Şotlandiya Britaniyadan ayrılmaq üçün yeni referendum kampaniyasına başlayıb
    Digər ölkələr
    23:22
    Makron Fransadakı iğtişaşların iştirakçılarının cəzalandırılacağını vəd edib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti