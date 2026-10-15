Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку внесут изменения в схемы движения восьми автобусов

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2026
    • 17:45
    В Баку внесут изменения в схемы движения восьми автобусов

    В связи с ремонтными работами с 23:00 16 октября в Баку ограничат движение транспорта на участке Бинагадинского шоссе - от пересечения с Мехдиабадской дорогой до улицы Зангезур.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), временно изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов: № 100, 108A, 108B, 123, 133, 147, 165 и 179.

    Автобусы № 100, 108B, 123, 133, 165 и 179 в обоих направлениях будут следовать по улицам Биней Гази, Гюльмамеда Рамазанова, 10 Мая, Араз, Озан, Тельмана Кялбиева и Зангезур, а также по Бинагадинскому шоссе, после чего продолжат движение по нынешним маршрутам.

    Автобусы № 108A и 147 в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" будут двигаться по улицам 28 Мая, Мамеда Араза и 1-й Прибрежной, проспектам Зии Буниятова и Азадлыг и улице Чингиза Айтматова.

    В обратном направлении они проследуют по улицам Чингиза Айтматова, Шовкет Мамедовой и Аджеми Нахчивани, проспектам Ататюрка и Зии Буниятова, улицам 1-й Прибрежной, Мамеда Араза и 28 Мая, и далее - по обычной схеме.

    Маршрутные линии Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Bakıda 8 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil ediləcək
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    01:44
    Британия опасается зависимости от США в управлении военными спутниками
    Другие страны
    01:19
    В Лиге конференций УЕФА состоялись матчи первого тура общего этапа
    Футбол
    01:16
    В Лиге Европы УЕФА состоялись матчи второго тура общего этапа
    Футбол
    00:40
    Дефицит сводного бюджета Азербайджана к 2030 году сократится до 442 млн манатов
    Финансы
    00:36
    В экономику Азербайджана за четыре года планируется инвестировать 108,6 млрд манатов
    Финансы
    00:33
    В Стамбуле из зоны затопления спасли более 3 тыс. человек
    В регионе
    00:31
    Азербайджан направит 2,2 млрд манатов на обслуживание госдолга в 2027 году
    Финансы
    00:22
    На восстановление освобожденных территорий Азербайджана направят 13,2 млрд манатов
    Финансы
    00:07
    Доходы госбюджета Азербайджана на 2027 год увеличены на 20 млн манатов
    Финансы
    Лента новостей