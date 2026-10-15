В Баку внесут изменения в схемы движения восьми автобусов

В связи с ремонтными работами с 23:00 16 октября в Баку ограничат движение транспорта на участке Бинагадинского шоссе - от пересечения с Мехдиабадской дорогой до улицы Зангезур.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), временно изменятся схемы движения восьми автобусных маршрутов: № 100, 108A, 108B, 123, 133, 147, 165 и 179.

Автобусы № 100, 108B, 123, 133, 165 и 179 в обоих направлениях будут следовать по улицам Биней Гази, Гюльмамеда Рамазанова, 10 Мая, Араз, Озан, Тельмана Кялбиева и Зангезур, а также по Бинагадинскому шоссе, после чего продолжат движение по нынешним маршрутам.

Автобусы № 108A и 147 в направлении станции метро "Проспект Азадлыг" будут двигаться по улицам 28 Мая, Мамеда Араза и 1-й Прибрежной, проспектам Зии Буниятова и Азадлыг и улице Чингиза Айтматова.

В обратном направлении они проследуют по улицам Чингиза Айтматова, Шовкет Мамедовой и Аджеми Нахчивани, проспектам Ататюрка и Зии Буниятова, улицам 1-й Прибрежной, Мамеда Араза и 28 Мая, и далее - по обычной схеме.