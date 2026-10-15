В Баку продолжат выплачивать надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19

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В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно документу, выплата временных надбавок медработникам специальных амбулаторных пунктов Главного управления здравоохранения города Баку, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлена до 2 января 2027 года.