В Баку продолжат выплачивать надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19
Внутренняя политика
- 15 октября, 2026
- 17:45
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В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19.
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно документу, выплата временных надбавок медработникам специальных амбулаторных пунктов Главного управления здравоохранения города Баку, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлена до 2 января 2027 года.
Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb
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