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    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА

    В Баку продолжат выплачивать надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2026
    • 17:45
    В Баку продолжат выплачивать надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19

    В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплатам медицинских работников, обслуживающих пациентов с COVID-19.

    Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

    Согласно документу, выплата временных надбавок медработникам специальных амбулаторных пунктов Главного управления здравоохранения города Баку, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, продлена до 2 января 2027 года.

    Коронавирус (COVID-19) Али Асадов
    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb
    44 - Tezliklə
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