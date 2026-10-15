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    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Daxili siyasət
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:40
    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb

    Bakıda COVID-19 xəstələrinə xidmət göstərən tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Bakı şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator-poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əməkhaqlarına müddətli əlavənin verilməsi oktyabrın 1-dən yanvarın 2-nə qədər uzadılıb.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Koronavirus xəstəliyi (COVID-19) Tibb işçiləri
    В Баку продолжат выплачивать надбавки медикам, работающим с пациентами с COVID-19
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