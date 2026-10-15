Брэдли Баркола признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол
- 15 октября, 2026
- 17:29
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УЕФА назвал лучшего игрока по итогам второй недели общего этапа Лиги чемпионов.
Как передает Report со ссылкой на сайт УЕФА, награду получил атакующий полузащитник "Ливерпуля" Брэдли Баркола, оформивший хет-трик в матче против австрийского ЛАСКа, завершившемся со счетом 6:3 в пользу английского клуба.
В число претендентов на звание лучшего игрока недели также вошли нападающий "Брюгге" Николо Тресольди, форвард "Баварии" Гарри Кейн и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.
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