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    Брэдли Баркола признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    Футбол
    • 15 октября, 2026
    • 17:29
    Брэдли Баркола признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

    УЕФА назвал лучшего игрока по итогам второй недели общего этапа Лиги чемпионов.

    Как передает Report со ссылкой на сайт УЕФА, награду получил атакующий полузащитник "Ливерпуля" Брэдли Баркола, оформивший хет-трик в матче против австрийского ЛАСКа, завершившемся со счетом 6:3 в пользу английского клуба.

    В число претендентов на звание лучшего игрока недели также вошли нападающий "Брюгге" Николо Тресольди, форвард "Баварии" Гарри Кейн и вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

    Брэдли Баркола Лига чемпионов УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
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