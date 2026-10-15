UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub
Futbol
- 15 oktyabr, 2026
- 17:14
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UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.
Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, bu ada İngiltərənin "Liverpul" klubundan Bredli Barkola layiq görülüb.
24 yaşlı vinger ötən gün Avstriyada LASK-a 6:3 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib.
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