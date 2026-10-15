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    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    • 15 oktyabr, 2026
    • 17:14
    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    UEFA Çempionlar Liqasında həftənin ən yaxşı futbolçusu bəlli olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.

    Azarkeşlərin səsverməsinə əsasən, bu ada İngiltərənin "Liverpul" klubundan Bredli Barkola layiq görülüb.

    24 yaşlı vinger ötən gün Avstriyada LASK-a 6:3 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda het-trik edib.

    Bredli Barkola Liverpul FK UEFA Çempionlar Liqası
    Брэдли Баркола признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
    MiniBoss
    MiniBoss

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