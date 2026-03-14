Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb
Fərdi
- 14 mart, 2026
- 20:30
Azərbaycanın stolüstü tennisçisi Əliəkbər Mirzəliyev ilk addımlarını atdığı beynəlxalq arenada uğurlu çıxış edib.
"Report"un məlumatına görə, Almaniyanın paytaxtı Berlində təşkil olunan "WTT Youth Contender" turnirində U-11 yaş kateqoriyasında bürünc mükafata sahib çıxan idmançı Çexiyanın ev sahibliyi etdiyi analoji yarışda daha yüksək nəticəyə imza atıb.
Havirov şəhərində keçirilən turnirdə finaladək irəliləyən Ə.Mirzəliyev ikinci yeri tutmaqla istedadını bir daha nümayiş etdirib.
Xatırladaq ki, əməkdar məşqçi Ramil Cəfərovun yetirməsi Batumidə qatıldığı ilk "WTT Youth Contender" turnirində də bürünc mükafat qazanıb.
