Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcək
Komanda
- 14 mart, 2026
- 20:05
Azərbaycanın basketbol üzrə U-18 komandası aprelin 7-12-də Bosniya və Herseqovinanın Laktasi şəhərində keçiriləcək Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq.
"Report" xəbər verir ki, 12 komanda 4 qrupda çıxış edəcək.
Dördüncü dəfə keçiriləcək yarışda ilk dəfə Azərbaycan təmsilçisi iştirakçılar sırasında yer alacaq. Püşkatmanın nəticəsinə əsasən, komandamız B qrupunda mübarizə aparacaq. Bu qrupda rəqiblərimiz "Igokea" (Bosniya və Herseqovina) və "Porsche BBA Ludwigsburg" (Almaniya) klubları olacaq.
Reqlamentə əsasən qrup qalibləri mübarizəni yarımfinalda davam etdirəcək. İkinci yeri tutanlar 5-8, qrup sonuncuları isə 9-12-ci yerlər uğurunda yarışacaq.
20:18
KİV: Yaponiya Ukraynanın hücum dronlarını almağı nəzərdən keçirirDigər ölkələr
20:05
Azərbaycanın basketbol komandası gənclər arasında Çempionlar Liqasında iştirak edəcəkKomanda
19:58
Foto
Adil Kərimli Hacıqabul rayonunda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
19:58
Hakan Fidan: İrandakı savaş dərhal dayandırılmalıdırRegion
19:42
Əraqçi: İran enerji obyektlərinə qarşı istənilən hücuma cavab verəcəkRegion
19:39
Foto
İrandan 60 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib – YENİLƏNİB-2Daxili siyasət
19:33
Vaqif Sadıqov: Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən aviasiya dəhlizinə çevrilibXarici siyasət
19:29
Foto
"İstedadların seçimi" turnirinin II turunda 8 çəkidə mükafatçılar müəyyənləşibFərdi
19:22