KİV: Yaponiya Ukraynanın hücum dronlarını almağı nəzərdən keçirir

    Yaponiya Özünümüdafiə Qüvvələri üçün Ukrayna istehsalı olan hücum dronları almağı düşünür.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukraina" Yaponiya mətbuatına istinadən məlumat yayıb.

    Məlumata görə, Tokionun marağı Ukrayna PUA-larının real döyüş vəziyyətlərində effektiv istifadəsindən qaynaqlanır.

    Yaponiya hökuməti bu dronların ölkənin müdafiə arsenalına daxil edilməsi imkanlarını araşdırır. Qeyd olunur ki, Ukrayna döyüş meydanında qazandığı təcrübə sayəsində pilotsuz texnologiyaların inkişafında əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib.

    Yekun qərar Ukrayna dronlarını digər ölkələrin oxşar dronları ilə müqayisə etdikdən sonra veriləcək. Tokio xüsusən İsrailin istehsalı olan dronları da nəzərdən keçirir, lakin Qəzza zolağı ətrafındakı siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq Yaponiya hakimiyyəti Ukrayna variantına meyllidir.

    Yaponiyanın Müdafiə Nazirliyi həmçinin Ukrayna dronlarının radioelektron mübarizə sistemlərinə qarşı yüksək müqavimətini və onların əhəmiyyətli uçuş məsafəsini qeyd edib. Birbaşa alışlara əlavə olaraq, Tokio sonrakı yerli dron istehsalı üçün texnologiya əldə etməyi nəzərdən keçirir.

    СМИ: Япония рассматривает закупку украинских ударных дронов
    Japan eyeing introduction of Ukraine-made drones for defense

    Son xəbərlər

    21:16

    Naxçıvanda iki stadion futbol federasiyasından geri alınıb

    Futbol
    21:12

    Əraqçi: Müctəba Xameneinin heç bir problemi yoxdur, İran rəsmiləri gizlənməyiblər

    Region
    21:07

    Premyer Liqa: "Qarabağ" "Zirə"ni məğlub edib

    Futbol
    21:02

    Kubada etirazçılar Kommunist Partiyasının ofisinə hücum ediblər

    Digər ölkələr
    20:59

    KİV: İsfahanda zavoda hücum nəticəsində 15 nəfər həlak olub

    Region
    20:55
    Video

    "Haber Global"da WUF13 haqqında süjet yayımlanıb

    Media
    20:42

    Azərbaycan güləşçisi Serbiyada U-23 Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    20:30
    Foto

    Azərbaycanın stolüstü tennisçisi beynəlxalq yarışda medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    ABŞ və İsrailin hücumlarından sonra Tehranda minlərlə tikili dağılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti