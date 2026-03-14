СМИ: Япония рассматривает закупку украинских ударных дронов

    Другие страны
    14 марта, 2026
    18:55
    Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своих Сил самообороны.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские Kyodo News и 47news.

    По данным СМИ, интерес Токио связан с эффективным применением украинских БПЛА в реальных боевых условиях.

    Правительство Японии изучает возможность включения этих дронов в оборонный арсенал страны. Отмечается, что украинская сторона существенно продвинулась в разработке беспилотных технологий благодаря опыту, полученному на поле боя.

    Окончательное решение будет принято после сравнения украинских аппаратов с аналогами из других стран. В частности, Токио рассматривает и израильские разработки, однако на фоне политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к украинским вариантам.

    В Министерстве обороны Японии также отметили высокую устойчивость украинских беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы и их значительную дальность полета. Помимо прямых закупок, Токио рассчитывает получить и технологии для последующего собственного производства дронов.

    Министерство Обороны Японии Украинские Ударные Беспилотники военно-техническое сотрудничество Развитие Беспилотных Технологий
    Ты - Король

