СМИ: Япония рассматривает закупку украинских ударных дронов

Япония рассматривает возможность закупки ударных беспилотников украинского производства для своих Сил самообороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на японские Kyodo News и 47news.

По данным СМИ, интерес Токио связан с эффективным применением украинских БПЛА в реальных боевых условиях.

Правительство Японии изучает возможность включения этих дронов в оборонный арсенал страны. Отмечается, что украинская сторона существенно продвинулась в разработке беспилотных технологий благодаря опыту, полученному на поле боя.

Окончательное решение будет принято после сравнения украинских аппаратов с аналогами из других стран. В частности, Токио рассматривает и израильские разработки, однако на фоне политической ситуации вокруг сектора Газа японские власти склоняются к украинским вариантам.

В Министерстве обороны Японии также отметили высокую устойчивость украинских беспилотников к средствам радиоэлектронной борьбы и их значительную дальность полета. Помимо прямых закупок, Токио рассчитывает получить и технологии для последующего собственного производства дронов.