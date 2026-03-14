Azərbaycan güləşçisi Serbiyada U-23 Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb
Fərdi
- 14 mart, 2026
- 20:42
Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Elmin Əliyev (82 kq) Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatının finalına vəsiqə qazanıb.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, o, yarımfinalda belaruslu İllia Valeuskini 8:2 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, Avropa çempionatına martın 15-də yekun vurulacaq.
