    Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы в Сербии

    Индивидуальные
    • 14 марта, 2026
    • 21:42
    Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы в Сербии

    Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыглы (55 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.

    Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, наш борец уступил в финале россиянину Алибеку Амирову.

    Отметим, что это седьмая серебряная медаль ЧЕ в Сербии в копилке азербайджанской сборной. Ранее серебряные медали завоевали Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг) и Рузанна Мамедова.

    Азербайджанский спортсмен Чемпионат Европы U-23 Сербия Фарид Садыглы Греко-римская борьба
    Azərbaycan daha bir güləşçisi Serbiyada U-23 Avropa çempionatında medal qazanıb - YENİLƏNİB-2
    Ты - Король

