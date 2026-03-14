Азербайджанский борец взял серебро чемпионата Европы в Сербии
Индивидуальные
- 14 марта, 2026
- 21:42
Азербайджанский борец греко-римского стиля Фарид Садыглы (55 кг) завоевал серебряную медаль чемпионата Европы U-23 в сербском Зренянине.
Как сообщает сотрудник Report с места проведения соревнований, наш борец уступил в финале россиянину Алибеку Амирову.
Отметим, что это седьмая серебряная медаль ЧЕ в Сербии в копилке азербайджанской сборной. Ранее серебряные медали завоевали Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Васиф Багиров (57 кг), Сабухи Амирасланов (79 кг), Юсиф Дурсунов (125 кг), Гюльтекин Ширинова (55 кг) и Рузанна Мамедова.
