Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы

    Карабах
    • 06 ноября, 2026
    • 11:21
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы

    В Ханкенди состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы.

    Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Выступившая на мероприятии начальник отдела по связям с общественностью Службы Афет Телмангызы отметила, что День Победы имеет особое значение в истории азербайджанского народа.

    Затем участникам показали фильм "Колокол Победы", снятый по сценарию заслуженного журналиста Афет Телмангызы. Картина посвящена 44-дневной Отечественной войне, исторической Победе и ее духу.

    В завершение мероприятия было подчеркнуто, что День Победы навсегда останется в национальной памяти народа, а независимость и территориальная целостность Азербайджана будут надежно защищены.

    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы

    8 Ноября - День Победы Ханкенди показ фильмов
    Фото
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    44 filmi
    44 filmi

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