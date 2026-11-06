В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
- 06 ноября, 2026
- 11:21
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В Ханкенди состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября - Дню Победы.
Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Выступившая на мероприятии начальник отдела по связям с общественностью Службы Афет Телмангызы отметила, что День Победы имеет особое значение в истории азербайджанского народа.
Затем участникам показали фильм "Колокол Победы", снятый по сценарию заслуженного журналиста Афет Телмангызы. Картина посвящена 44-дневной Отечественной войне, исторической Победе и ее духу.
В завершение мероприятия было подчеркнуто, что День Победы навсегда останется в национальной памяти народа, а независимость и территориальная целостность Азербайджана будут надежно защищены.