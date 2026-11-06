İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub

    Qarabağ
    • 06 noyabr, 2026
    • 11:08
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub

    Xankəndi şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.

    "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, tədbir Prezidentin Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında xüsusi nümayəndəliyi ilə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Tədbirdə çıxış edən Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Afət Telmanqızı Zəfər Gününün Azərbaycan xalqının tarixində müstəsna əhəmiyyətə malik olduğunu bildirib.

    Sonra tədbir iştirakçılarına Əməkdar jurnalist A.Telmanqızının ssenari müəllifliyi ilə çəkilmiş, 44 günlük Vətən müharibəsini, tarixi Qələbəni və Zəfər ruhunu özündə əks etdirən "Zəfər zəngi" filmi nümayiş olunub.

    Tədbir Zəfər Gününün xalqın milli yaddaşında əbədi yaşayacağına, Azərbaycanın müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün daim qorunacağına dair çağırışlarla yekunlaşıb.

    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub
    Xankəndidə Zəfər Gününə həsr edilmiş film nümayiş olunub

    44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi) 8 Noyabr - Zəfər Günü Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti Xocalı
    Foto
    В Ханкенди показали фильм, посвященный Дню Победы
    44 filmi
    44 filmi

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