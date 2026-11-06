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    В Азербайджане расходы на здравоохранение превысят 2 млрд манатов в 2027г

    Милли Меджлис
    • 06 ноября, 2026
    • 11:28
    В Азербайджане расходы на здравоохранение превысят 2 млрд манатов в 2027г

    Расходы на здравоохранение в Азербайджане в 2027 году составят 2 млрд 84,1 млн манатов. Это на 59,8 млн манатов, или 3%, больше по сравнению с 2026 годом и на 808,8 млн манатов, или 63,4%, выше показателя исполнения бюджета за 2025 год.

    Как сообщает Report, это предусмотрено проектом закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год".

    Доля расходов на здравоохранение в государственном бюджете составит 4,9%. Из общей суммы 1,1 млрд манатов (52,8%) направят на обязательное медицинское страхование населения за счет государственных средств. Это на 200 млн манатов, или 22,2%, больше, чем в 2026 году.

    Для Министерства здравоохранения предусмотрено 293,7 млн манатов - на 19,2 млн манатов, или 7%, больше, чем годом ранее. Из этой суммы 69,5 млн манатов направят на содержание больниц, медицинских центров и оказание специализированной медицинской помощи, 10,1 млн - на деятельность восстановительно-лечебных санаториев, 2,6 млн - на услуги по переливанию крови, 2,5 млн - на исследовательскую деятельность в сфере здравоохранения, 151,6 млн - на прочие расходы, включая различные виды экспертиз, и 57,4 млн манатов - на санитарно-эпидемиологические мероприятия.

    Для Специальной медицинской службы предусмотрено 24,9 млн манатов - на 6,1 млн манатов, или 32,4%, больше по сравнению с 2026 годом.

    На лечение и реабилитацию онкологических больных, закупку лекарств и укрепление материально-технической базы предусмотрено 65,9 млн манатов: 64,3 млн манатов получит Национальный онкологический центр, еще 1,6 млн - Онкологическая клиника Азербайджанского медицинского университета.

    Национальному офтальмологическому центру имени академика Зарифы Алиевой выделят 8,6 млн манатов на оказание специализированной офтальмологической помощи населению, развитие научных исследований и внедрение мер по борьбе с заболеваниями глаз.

    Здравоохранение Госбюджет Азербайджана на 2027 год
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