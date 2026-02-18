İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2026)

    Maliyyə
    • 18 fevral, 2026
    • 09:07
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,01 % artaraq 2,0132 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 0,6 % artaraq 2,2246 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0132

    100 Rusiya rublu

    2,2246

    1 Avstraliya dolları

    1,2018

    1 Belarus rublu

    0,5927

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1177

    1 Çexiya kronu

    0,0829

    1 Çin yuanı

    0,2462

    1 Danimarka kronu

    0,2695

    1 Gürcü larisi

    0,6343

    1 Honq Konq dolları

    0,2175

    1 Hindistan rupisi

    0,0187

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3042

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1893

    1 İsveçrə frankı

    2,2048

    1 İsrail şekeli

    0,5488

    1 Kanada dolları

    1,2452

    1 Küveyt dinarı

    5,5501

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3463

    1 Qətər rialı

    0,4664

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5325

    1 Moldova leyi

    0,1005

    1 Norveç kronu

    0,1781

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6075

    1 Polşa zlotası

    0,4770

    1 Rumıniya leyi

    0,3951

    1 Serbiya dinarı

    0,0172

    1 Sinqapur dolları

    1,3452

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3417

    Türk lirəsi

    0,0389

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0393

    Yapon yeni

    1,1067

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0196

    Qızıl

    8388,7775

    Gümüş

    128,9365

    Platin

    3506,5390

    Palladium

    2933,3840
    məzənnə manat dollar
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.02.2026)
    CBA currency exchange rates (18.02.2026)

