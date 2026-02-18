Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев"

    • 18 февраля, 2026
    • 17:43
    Нариман Гасанзаде награжден орденом Гейдар Алиев

    Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев".

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно распоряжению, Н.Гасанзаде награжден за исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры.

    Отметим, что сегодня народному поэту исполняется 95 лет, и президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили его по этому случаю.

    Лента новостей