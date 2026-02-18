Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев"
Kультурная политика
- 18 февраля, 2026
- 17:43
Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев".
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, Н.Гасанзаде награжден за исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры.
Отметим, что сегодня народному поэту исполняется 95 лет, и президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили его по этому случаю.
