Народный поэт Азербайджана Нариман Гасанзаде награжден орденом "Гейдар Алиев".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, Н.Гасанзаде награжден за исключительные заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Отметим, что сегодня народному поэту исполняется 95 лет, и президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили его по этому случаю.