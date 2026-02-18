Nəriman Həsənzadə "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib
Mədəniyyət siyasəti
- 18 fevral, 2026
- 17:40
Azərbaycanın Xalq şairi Nəriman Həsənzadə "Heydər Əliyev" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla o, bu mükafata Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlərinə görə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, bu gün Xalq şairinin 95 yaşı tamam olur və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva onu bu münasibətlə təbrik edib.
