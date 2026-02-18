Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2026)

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 09:07
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.02.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,66

    - 0,65

    6,81

    WTI (долл/барр)

    62,55

    - 0,93

    5,13

    Золото (долл/унция)

    4 953,40

    - 25,60

    612,30

    Индексы

    Dow-Jones

    49 533,19

    32,26

    1 469,90

    S&P 500

    6 843,22

    7,05

    - 2,28

    Nasdaq

    22 578,38

    31,71

    - 663,61

    Nikkei

    57 296,53

    952,32

    6 957,05

    Dax

    24 998,40

    197,49

    507,99

    FTSE 100

    10 556,17

    82,48

    624,79

    CAC 40 INDEX

    8 361,46

    44,96

    211,96

    Shanghai Composite

    4 082,07

    - 2,74

    113,23

    Bist 100

    14 227,29

    - 112,01

    2 965,77

    RTS

    1 135,20

    - 8,86

    21,07

    Валюта

    USD/EUR

    1,1843

    0,0001

    0,0098

    USD/GBP

    1,3554

    - 0,0058

    0,0081

    JPY/USD

    153,5700

    0,5200

    - 2,8800

    RUB/USD

    76,4181

    - 0,4078

    - 2,3319

    TRY/USD

    43,7424

    0,0173

    0,7862

    CNY/USD

    6,9048

    0,0000

    - 0,0842
    Лента новостей