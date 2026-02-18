Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (18.02.2026)
Maliyyə
- 18 fevral, 2026
- 09:00
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,66
|
- 0,65
|
6,81
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,55
|
- 0,93
|
5,13
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 953,40
|
- 25,60
|
612,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 533,19
|
32,26
|
1 469,90
|
S&P 500
|
6 843,22
|
7,05
|
- 2,28
|
Nasdaq
|
22 578,38
|
31,71
|
- 663,61
|
Nikkei
|
57 296,53
|
952,32
|
6 957,05
|
Dax
|
24 998,40
|
197,49
|
507,99
|
FTSE 100
|
10 556,17
|
82,48
|
624,79
|
CAC 40 INDEX
|
8 361,46
|
44,96
|
211,96
|
Shanghai Composite
|
4 082,07
|
- 2,74
|
113,23
|
Bist 100
|
14 227,29
|
- 112,01
|
2 965,77
|
RTS
|
1 135,20
|
- 8,86
|
21,07
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1843
|
0,0001
|
0,0098
|
USD/GBP
|
1,3554
|
- 0,0058
|
0,0081
|
JPY/USD
|
153,5700
|
0,5200
|
- 2,8800
|
RUB/USD
|
76,4181
|
- 0,4078
|
- 2,3319
|
TRY/USD
|
43,7424
|
0,0173
|
0,7862
|
CNY/USD
|
6,9048
|
0,0000
|
- 0,0842
Son xəbərlər
09:40
Video
Baku TV 8 illik fəaliyyətini qeyd edirMedia
09:39
Mərkəz direktoru: Mərkəzi Asiya Azərbaycan üçün yalnız qonşu deyil, həm də təbii tərəfdaşdırRegion
09:36
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsi başlayırFutbol
09:27
Video
FHN-in mobil tətbiqi istifadəyə verilibDaxili siyasət
09:23
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk görüşlərinə yekun vurulacaqFutbol
09:13
Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XIV tura iki oyunla yekun vurulacaqKomanda
09:07
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.02.2026)Maliyyə
09:05
Foto
Leyla və Arzu Əliyevalar Tiranada MAMA "Ana təbiət" beynəlxalq incəsənət sərgisinin açılışına qatılıblarMədəniyyət siyasəti
09:05