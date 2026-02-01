Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Bloomberg: РФ хочет вернуться к расчетам в долларах для партнерства с США

    В регионе
    13 февраля, 2026
    00:14
    Кремль подготовил меморандум с предложениями для администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающими возвращение России к расчетам в долларах.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди высокопоставленных российских чиновников.

    Издание указывает, что эта инициатива будет способствовать расширению масштабного экономического партнерства с Соединенными Штатами.

    Возврат к долларовой системе, в том числе для операций с российскими энергоносителями, назван одним из семи пунктов документа. По оценке агентства, такой шаг означал бы резкий разворот прежнего курса и мог бы существенно повлиять на мировую финансовую систему.

    Документ также описывает направления потенциального совпадения интересов Москвы и Вашингтона. Среди них - совместные проекты по нефти и СПГ, включая шельфовые месторождения. В списке также фигурирует сотрудничество в области сырьевых материалов, атомной энергетики и сфере ИИ. Помимо этого упоминаются долгосрочные авиационные контракты, а также льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок. Отдельно отмечается поддержка ископаемого топлива как альтернативы климатической повестке.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал Bloomberg каких-либо комментариев по этому поводу.

