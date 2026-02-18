Токаев примет участие в инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен принять участие в инаугурационном заседании Совета мира по Газе в Вашингтоне.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Акорду.

Согласно информации, 18-19 февраля 2026 года Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в заседании Совета мира.

"Ожидается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе. В рамках визита Касым-Жомарт Токаев также проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.