İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Tokayev Vaşinqtonda Sülh Şurasının təsis iclasında iştirak edəcək

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 11:24
    Tokayev Vaşinqtonda Sülh Şurasının təsis iclasında iştirak edəcək

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev Vaşinqtonda Qəzza üzrə Sülh Şurasının təsis iclasında iştirak etmək niyyətindədir.

    Bu barədə "Report" Akordaya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Tokayev ABŞ Prezidenti Donald Trampın dəvəti ilə Sülh Şurasının iclasında iştirak etmək üçün fevralın 18-19-da Vaşinqtona işgüzar səfər edəcək.

    "Sammitdə əsas diqqətin Qəzza zolağında vəziyyətin sabitləşdirilməsi məsələlərinə, regionda sülhün, təhlükəsizliyin və davamlı humanitar dəstəyin təmin edilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanmasına yönəldiləcəyi gözlənilir. Bundan başqa, səfər çərçivəsində Kasım-Jomart Tokayev ABŞ-nin iri şirkətlərinin rəhbərləri ilə bir sıra görüşlər keçirəcək", - Qazaxıstan liderinin mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir.

    Kasım-Jomart Tokayev Sülh Şurası ABŞ
    Токаев примет участие в инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне
    Tokayev to attend founding meeting of Peace Board in Washington

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti