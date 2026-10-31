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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Azərbaycandakı bankların vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə vaxtı keçmiş kreditlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    vaxtı keçmiş kreditləri

    (milyon manat)

    Bankın

    vaxtı keçmiş kreditlərinin

    illik dinamikası

    1

    International Bank of Azerbaijan

    386,710

    23,0%

    2

    Kapital Bank

    216,489

    28,1%

    3

    Access Bank

    77,000

    -15,0%

    4

    Xalq Bank

    71,696

    13,1%

    5

    PASHA Bank

    67,776

    -24,4%

    6

    Unibank

    55,240

    30,4%

    7

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    51,222

    58,1%

    8

    Yelo Bank

    49,568

    29,7%

    9

    Ziraat Bank Azerbaijan

    48,171

    -49,1%

    10

    Bank of Baku

    48,142

    13,5%

    11

    Turan Bank

    46,166

    49,7%

    12

    Rabitabank

    40,511

    -14,6%

    13

    Express Bank

    24,741

    85,9%

    14

    Bank Respublika

    23,995

    22,0%

    15

    Bank VTB Azerbaijan

    20,651

    15,2%

    16

    Azer-Turk Bank

    20,418

    -24,0%

    17

    AFB Bank

    20,114

    -1,2%

    18

    Bank Eurasia

    13,705

    -22,3%

    19

    Azerbaijan Industry Bank

    5,487

    1,8%

    20

    Premium Bank

    3,100

    118,6%

    21

    Bank Melli Iran-Baku

    0,825

    -22,2%
    Azərbaycan bankları Bank renkinqi
    Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2026)
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