Рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов (01.10.2026)
- 31 октября, 2026
- 11:40
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Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по объему просроченных кредитов по состоянию на 1 октября 2026 года:
|
№
|
Банки
|
Просроченные кредиты банков
(млн манатов)
|
Годовая динамика просроченных
кредитов банков
|
1
|
International Bank of Azerbaijan
|
386,710
|
23,0%
|
2
|
Kapital Bank
|
216,489
|
28,1%
|
3
|
Access Bank
|
77,000
|
-15,0%
|
4
|
Xalq Bank
|
71,696
|
13,1%
|
5
|
PASHA Bank
|
67,776
|
-24,4%
|
6
|
Unibank
|
55,240
|
30,4%
|
7
|
Yapi Credi Bank Azerbaijan
|
51,222
|
58,1%
|
8
|
Yelo Bank
|
49,568
|
29,7%
|
9
|
Ziraat Bank Azerbaijan
|
48,171
|
-49,1%
|
10
|
Bank of Baku
|
48,142
|
13,5%
|
11
|
Turan Bank
|
46,166
|
49,7%
|
12
|
Rabitabank
|
40,511
|
-14,6%
|
13
|
Express Bank
|
24,741
|
85,9%
|
14
|
Bank Respublika
|
23,995
|
22,0%
|
15
|
Bank VTB Azerbaijan
|
20,651
|
15,2%
|
16
|
Azer-Turk Bank
|
20,418
|
-24,0%
|
17
|
AFB Bank
|
20,114
|
-1,2%
|
18
|
Bank Eurasia
|
13,705
|
-22,3%
|
19
|
Azerbaijan Industry Bank
|
5,487
|
1,8%
|
20
|
Premium Bank
|
3,100
|
118,6%
|
21
|
Bank Melli Iran-Baku
|
0,825
|
-22,2%