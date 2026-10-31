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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 31 %-ə yaxın artırıb

    Sənaye
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:41
    Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 31 %-ə yaxın artırıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda 39 min 678 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 30,8 % çoxdur.

    Bu il oktyabrın 1-nə ölkədə 380,2 ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Azərbaycanda 43 min 479 ton lak-boya məmulatları istehsal edilib ki, bu da 2024-cü illə müqayisədə 0,4 % çoxdur.

    Dövlət Statistika Komitəsi Hazır məhsul ehtiyatı
    Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий на 30,8%
    Azerbaijan increases production of paints, varnishes 30.8%
    44 filmi
    44 filmi

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