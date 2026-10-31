Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий на 30,8%
Промышленность
- 31 октября, 2026
- 12:08
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В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 39 678 тонн лакокрасочных изделий.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
По состоянию на 1 октября текущего года в стране имелось 380,2 тонны запасов готовой продукции.
В 2025 году в Азербайджане было произведено 43 479 тонн лакокрасочных изделий, что на 0,4% больше по сравнению с 2024 годом.
Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 31 %-ə yaxın artırıb
Azerbaijan increases production of paints, varnishes 30.8%
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