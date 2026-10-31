Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий на 30,8%

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 39 678 тонн лакокрасочных изделий.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

По состоянию на 1 октября текущего года в стране имелось 380,2 тонны запасов готовой продукции.

В 2025 году в Азербайджане было произведено 43 479 тонн лакокрасочных изделий, что на 0,4% больше по сравнению с 2024 годом.