Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий на 30,8%

    Промышленность
    • 31 октября, 2026
    • 12:08
    Азербайджан увеличил производство лакокрасочных изделий на 30,8%

    В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено 39 678 тонн лакокрасочных изделий.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    По состоянию на 1 октября текущего года в стране имелось 380,2 тонны запасов готовой продукции.

    В 2025 году в Азербайджане было произведено 43 479 тонн лакокрасочных изделий, что на 0,4% больше по сравнению с 2024 годом.

    Государственный комитет статистики Отечественное производство
    Azərbaycan lak-boya məmulatları istehsalını 31 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan increases production of paints, varnishes 30.8%
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:58
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру балансового капитала (01.10.2026)
    Финансы
    12:56
    Иорданские пограничники пресекли попытку проникновения вооруженной группы из Сирии
    Другие страны
    12:44
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 20 градусов тепла
    Экология
    12:42
    Глава МИД Египта предупредил об опасности нового витка противостояния между США и Ираном
    Другие страны
    12:40
    Егяна Аббасова: Гражданам Азербайджана не придется ездить за границу для трансплантации костного мозга
    Здоровье
    12:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2026)
    Финансы
    12:36
    Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане существенно изменилось отношение к донорству органов
    Здоровье
    12:33
    Закир Гасанов выразил соболезнования Яшару Гюлеру
    Армия
    12:20
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру депозитного портфеля (01.10.2026)
    Финансы
    Лента новостей