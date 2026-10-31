Ötən gün axtarışda olan 129 nəfər tutulub
Daxili siyasət
- 31 oktyabr, 2026
- 11:40
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ötən gün polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 129, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 102 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
12:40
Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)Maliyyə
12:38
Ali Məhkəmədə cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı qərar layihəsi müzakirə olunubHadisə
12:37
Yeganə Abbasova: Azərbaycan vətəndaşlarının sümük iliyi transplantasiyası üçün xaricə getməyinə ehtiyac qalmayacaqSağlamlıq
12:34
Noyabrın ilk gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbEkologiya
12:31
Azərbaycan dəri istehsalını 24 %-ə yaxın artırıbSənaye
12:25
Foto
AFFA futbol klublarının akademiya rəhbərləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibFutbol
12:20
Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)Maliyyə
12:19
Əhliman Əmiraslanov: Azərbaycanda insanların donorluğa olan münasibəti çox dəyişibSağlamlıq
12:17
Zakir Həsənov Yaşar Gülərə başsağlığı veribHərbi