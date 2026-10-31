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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Ötən gün axtarışda olan 129 nəfər tutulub

    Daxili siyasət
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:40
    Ötən gün axtarışda olan 129 nəfər tutulub

    Ötən gün polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 129, o cümlədən borclu şəxs qismində axtarışda olan 102 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Axtarışda olanlar Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Dələduzluq cinayəti
    В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц
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