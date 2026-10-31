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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц

    Внутренняя политика
    • 31 октября, 2026
    • 11:50
    В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц

    В Азербайджане сотрудники полиции за прошедшие сутки задержали 129 человек, находившихся в розыске.

    Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, среди задержанных - 7 человек, разыскивавшихся по обвинениям в мошенничестве, и 102 человека, объявленных в розыск в качестве должников.

    Задержанные переданы соответствующим органам.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Разыскиваемые лица
    Ötən gün axtarışda olan 129 nəfər tutulub
    44 filmi
    44 filmi

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