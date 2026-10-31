В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц
Внутренняя политика
- 31 октября, 2026
- 11:50
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В Азербайджане сотрудники полиции за прошедшие сутки задержали 129 человек, находившихся в розыске.
Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, среди задержанных - 7 человек, разыскивавшихся по обвинениям в мошенничестве, и 102 человека, объявленных в розыск в качестве должников.
Задержанные переданы соответствующим органам.
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