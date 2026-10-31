В Азербайджане за сутки задержали 129 разыскиваемых лиц

В Азербайджане сотрудники полиции за прошедшие сутки задержали 129 человек, находившихся в розыске.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, среди задержанных - 7 человек, разыскивавшихся по обвинениям в мошенничестве, и 102 человека, объявленных в розыск в качестве должников.

Задержанные переданы соответствующим органам.