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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Maştağada avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 11:27
    Maştağada avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb

    Bakıda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb.

    Ədalət Bədəlov idarə etdiyi "VAZ 2109" markalı avtomobillə velosipedçi Ülfət Hüseynovu vurub. Nəticədə velosipedçi ölüb.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

    Velosipedçi Maştağa Cinayət işi
    В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста
    MiniBoss
    MiniBoss

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