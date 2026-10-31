Maştağada avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb
Hadisə
- 31 oktyabr, 2026
- 11:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsində qeydə alınıb.
Ədalət Bədəlov idarə etdiyi "VAZ 2109" markalı avtomobillə velosipedçi Ülfət Hüseynovu vurub. Nəticədə velosipedçi ölüb.
Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.
Son xəbərlər
12:40
Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)Maliyyə
12:38
Ali Məhkəmədə cəzadan şərti olaraq vaxtından əvvəl azad etmə ilə bağlı qərar layihəsi müzakirə olunubHadisə
12:37
Yeganə Abbasova: Azərbaycan vətəndaşlarının sümük iliyi transplantasiyası üçün xaricə getməyinə ehtiyac qalmayacaqSağlamlıq
12:34
Noyabrın ilk gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıbEkologiya
12:31
Azərbaycan dəri istehsalını 24 %-ə yaxın artırıbSənaye
12:25
Foto
AFFA futbol klublarının akademiya rəhbərləri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibFutbol
12:20
Azərbaycandakı bankların depozit portfelinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)Maliyyə
12:19
Əhliman Əmiraslanov: Azərbaycanda insanların donorluğa olan münasibəti çox dəyişibSağlamlıq
12:17
Zakir Həsənov Yaşar Gülərə başsağlığı veribHərbi