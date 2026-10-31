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    В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста

    Происшествия
    • 31 октября, 2026
    • 11:40
    В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста

    В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.

    Адалет Бадалов, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2109", совершил наезд на велосипедиста Ульфата Гусейнова, приведший к смертельному исходу.

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Несчастный случай Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    Maştağada avtomobil velosipedçini vuraraq öldürüb
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