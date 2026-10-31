В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста
Происшествия
- 31 октября, 2026
- 11:40
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В Баку автомобиль сбил насмерть велосипедиста.
Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Маштага Сабунчинского района.
Адалет Бадалов, управляя автомобилем марки "ВАЗ 2109", совершил наезд на велосипедиста Ульфата Гусейнова, приведший к смертельному исходу.
По факту возбуждено уголовное дело.
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