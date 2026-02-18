Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии с национальным праздником
- 18 февраля, 2026
- 11:23
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему гамбийскому коллеге Адаме Барроу.
Как передает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Гамбия.
Мы придаем большое значение развитию построенных на здоровом фундаменте отношений между Азербайджаном и Гамбией. Хотел бы особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных институтов и платформ.
Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления наших дружественных связей, расширения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.
Пользуясь этой приятной возможностью, также передаю искренние поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии – постоянного благополучия и процветания".