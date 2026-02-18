Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии с национальным праздником

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:23
    Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии с национальным праздником

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему гамбийскому коллеге Адаме Барроу.

    Как передает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин Президент,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Гамбия.

    Мы придаем большое значение развитию построенных на здоровом фундаменте отношений между Азербайджаном и Гамбией. Хотел бы особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных институтов и платформ.

    Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления наших дружественных связей, расширения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

    Пользуясь этой приятной возможностью, также передаю искренние поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии – постоянного благополучия и процветания".

    Гамбия Президент Азербайджана поздравление президента Азербайджана
    İlham Əliyev qambiyalı həmkarını milli bayramları münasibətilə təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Gambian president on national holiday
