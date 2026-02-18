Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

    Внутренняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 10:59
    В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

    В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

    Как сообщает Report, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

    В числе пропавших без вести - 16 военнослужащих и одно гражданское лицо.

    Останки шехидов будут перезахоронены 19 и 20 февраля.

    19 FEVRAL 2026-ci il

    Soyadı, adı və atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
    1.

    Cəlilov Azad Sabir oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 13:00

    Ucar rayonu, Alpoud kənd qəbiristanlığı
    2.

    Quliyev Mahir Abuzər oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 13:00

    Cəlilabad şəhər qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
    3.

    Dənziyev Nail Fahil oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 14:00

    Lerik rayonu,

    Mastaıl kənd qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
    4.

    Ağayev Rəsul Babaxan oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 14:00

    Sabirabad rayonu, Nərimankənd kənd qəbiristanlığı
    5.

    Babayev Vüqar Səlim oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 15:00

    Göyçay şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    6.

    Kərimov Şahin Heydər oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 15:00

    Mingəçevir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    7.

    Feyzullayev Fərman Məhəmməd oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 16:00

    İsmayıllı rayonu, İstisu kənd qəbiristanlığı
    8.

    Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 17:00

    Balakən rayonu, Şəhidlər xiyabanı

    20 FEVRAL 2026-ci il

    Soyadı, adı və atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
    1.

    Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 11:00

    Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, ümumşəhər qəbiristanlığı, (Qurd qapısı)
    2.

    Qarayeva Mehriban Arif qızı

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 11:00

    Sumqayıt şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    3.

    Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı

    		 mülki

    20.02.2026

    Saat 12:00

    Xocalı şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    4.

    Dadaşov Dadaş Şərif oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 13:00

    Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    5.

    Göyüşov Qurban Ramazan oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 13:00

    Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    6.

    Vəliyev Hidayət İsa oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 14:30

    Bərdə rayonu, Zümürxan kənd qəbiristanlığı
    7.

    Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 15:00

    Gəncə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı (Səvizkar qəbiristanlığı)
    8.

    Hacıyev Qılman Surxay oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 15:30

    Bərdə rayonu, Kələntərli kənd qəbiristanlığı
    9.

    Məmmədov Yolçu Sarı oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 16:00

    Şəmkir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı

    I Карабахская война перезахоронение останков шехидов
    I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq
    Azerbaijan to rebury remains of 17 more First Karabakh War martyrs
