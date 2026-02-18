В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны
В Азербайджане будут перезахоронены останки еще 17 шехидов, считавшихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.
Как сообщает Report, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.
В числе пропавших без вести - 16 военнослужащих и одно гражданское лицо.
Останки шехидов будут перезахоронены 19 и 20 февраля.
19 FEVRAL 2026-ci il
|№
|Soyadı, adı və atasının adı
|Statusu
|Dəfn tarixi və yeri
|İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
|1.
|
Cəlilov Azad Sabir oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 13:00
Ucar rayonu, Alpoud kənd qəbiristanlığı
|2.
|
Quliyev Mahir Abuzər oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 13:00
Cəlilabad şəhər qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
|3.
|
Dənziyev Nail Fahil oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 14:00
Lerik rayonu,
Mastaıl kənd qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
|4.
|
Ağayev Rəsul Babaxan oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 14:00
Sabirabad rayonu, Nərimankənd kənd qəbiristanlığı
|5.
|
Babayev Vüqar Səlim oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 15:00
Göyçay şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|6.
|
Kərimov Şahin Heydər oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 15:00
Mingəçevir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|7.
|
Feyzullayev Fərman Məhəmməd oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 16:00
İsmayıllı rayonu, İstisu kənd qəbiristanlığı
|8.
|
Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 17:00
Balakən rayonu, Şəhidlər xiyabanı
20 FEVRAL 2026-ci il
|№
|Soyadı, adı və atasının adı
|Statusu
|Dəfn tarixi və yeri
|İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
|1.
|
Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 11:00
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, ümumşəhər qəbiristanlığı, (Qurd qapısı)
|2.
|
Qarayeva Mehriban Arif qızı
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 11:00
Sumqayıt şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|3.
|
Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı
|mülki
|
20.02.2026
Saat 12:00
Xocalı şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|4.
|
Dadaşov Dadaş Şərif oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 13:00
Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|5.
|
Göyüşov Qurban Ramazan oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 13:00
Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|6.
|
Vəliyev Hidayət İsa oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 14:30
Bərdə rayonu, Zümürxan kənd qəbiristanlığı
|7.
|
Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 15:00
Gəncə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı (Səvizkar qəbiristanlığı)
|8.
|
Hacıyev Qılman Surxay oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 15:30
Bərdə rayonu, Kələntərli kənd qəbiristanlığı
|9.
|
Məmmədov Yolçu Sarı oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 16:00
Şəmkir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı