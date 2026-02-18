I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq
- 18 fevral, 2026
- 10:43
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 17 şəhid dəfn olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.
İtkin-şəhidlərin 16-sı hərbçi, biri isə mülki şəxsdir.
İtkin-şəhidlərin bir qismi fevralın 19-da, digər qismi isə fevralın 20-də dəfn olunacaq.
19 FEVRAL 2026-ci il
|№
|Soyadı, adı və atasının adı
|Statusu
|Dəfn tarixi və yeri
|İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
|1.
|
Cəlilov Azad Sabir oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 13:00
Ucar rayonu, Alpoud kənd qəbiristanlığı
|2.
|
Quliyev Mahir Abuzər oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 13:00
Cəlilabad şəhər qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
|3.
|
Dənziyev Nail Fahil oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 14:00
Lerik rayonu,
Mastaıl kənd qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
|4.
|
Ağayev Rəsul Babaxan oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 14:00
Sabirabad rayonu, Nərimankənd kənd qəbiristanlığı
|5.
|
Babayev Vüqar Səlim oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 15:00
Göyçay şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|6.
|
Kərimov Şahin Heydər oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 15:00
Mingəçevir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|7.
|
Feyzullayev Fərman Məhəmməd oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 16:00
İsmayıllı rayonu, İstisu kənd qəbiristanlığı
|8.
|
Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu
|hərbçi
|
19.02.2026
Saat 17:00
Balakən rayonu, Şəhidlər xiyabanı
20 FEVRAL 2026-ci il
|№
|Soyadı, adı və atasının adı
|Statusu
|Dəfn tarixi və yeri
|İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
|1.
|
Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 11:00
Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, ümumşəhər qəbiristanlığı, (Qurd qapısı)
|2.
|
Qarayeva Mehriban Arif qızı
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 11:00
Sumqayıt şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|3.
|
Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı
|mülki
|
20.02.2026
Saat 12:00
Xocalı şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|4.
|
Dadaşov Dadaş Şərif oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 13:00
Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|5.
|
Göyüşov Qurban Ramazan oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 13:00
Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
|6.
|
Vəliyev Hidayət İsa oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 14:30
Bərdə rayonu, Zümürxan kənd qəbiristanlığı
|7.
|
Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 15:00
Gəncə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı (Səvizkar qəbiristanlığı)
|8.
|
Hacıyev Qılman Surxay oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 15:30
Bərdə rayonu, Kələntərli kənd qəbiristanlığı
|9.
|
Məmmədov Yolçu Sarı oğlu
|hərbçi
|
20.02.2026
Saat 16:00
Şəmkir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı