    I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 10:43
    I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha 17 şəhid dəfn olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb.

    İtkin-şəhidlərin 16-sı hərbçi, biri isə mülki şəxsdir.

    İtkin-şəhidlərin bir qismi fevralın 19-da, digər qismi isə fevralın 20-də dəfn olunacaq.

    19 FEVRAL 2026-ci il

    Soyadı, adı və atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
    1.

    Cəlilov Azad Sabir oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 13:00

    Ucar rayonu, Alpoud kənd qəbiristanlığı
    2.

    Quliyev Mahir Abuzər oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 13:00

    Cəlilabad şəhər qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
    3.

    Dənziyev Nail Fahil oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 14:00

    Lerik rayonu,

    Mastaıl kənd qəbiristanlığı, şəhidlər cərgəsi
    4.

    Ağayev Rəsul Babaxan oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 14:00

    Sabirabad rayonu, Nərimankənd kənd qəbiristanlığı
    5.

    Babayev Vüqar Səlim oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 15:00

    Göyçay şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    6.

    Kərimov Şahin Heydər oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 15:00

    Mingəçevir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    7.

    Feyzullayev Fərman Məhəmməd oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 16:00

    İsmayıllı rayonu, İstisu kənd qəbiristanlığı
    8.

    Həsənov Cavanşir İsrafil oğlu

    		 hərbçi

    19.02.2026

    Saat 17:00

    Balakən rayonu, Şəhidlər xiyabanı

    20 FEVRAL 2026-ci il

    Soyadı, adı və atasının adı Statusu Dəfn tarixi və yeri İtkin düşmüş şəxsin fotoşəkli
    1.

    Hüseynov Rafiq Hüseyn oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 11:00

    Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, ümumşəhər qəbiristanlığı, (Qurd qapısı)
    2.

    Qarayeva Mehriban Arif qızı

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 11:00

    Sumqayıt şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    3.

    Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı

    		 mülki

    20.02.2026

    Saat 12:00

    Xocalı şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    4.

    Dadaşov Dadaş Şərif oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 13:00

    Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    5.

    Göyüşov Qurban Ramazan oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 13:00

    Bərdə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı
    6.

    Vəliyev Hidayət İsa oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 14:30

    Bərdə rayonu, Zümürxan kənd qəbiristanlığı
    7.

    Əsgərov Nofəl Cahangir oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 15:00

    Gəncə şəhəri, Şəhidlər xiyabanı (Səvizkar qəbiristanlığı)
    8.

    Hacıyev Qılman Surxay oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 15:30

    Bərdə rayonu, Kələntərli kənd qəbiristanlığı
    9.

    Məmmədov Yolçu Sarı oğlu

    		 hərbçi

    20.02.2026

    Saat 16:00

    Şəmkir şəhəri, Şəhidlər xiyabanı

    Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası itkin-şəhid
    В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны
    Azerbaijan to rebury remains of 17 more First Karabakh War martyrs

