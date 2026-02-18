Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:05
    Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА

    Мировые державы демонстрируют все больший интерес к Центральной Азии, что формирует как новые возможности, так и потребность в координации региональных позиций.

    Как передает Report, об этом заявил главный эксперт отдела аналитики и координационной работы Национального института стратегических инициатив Кыргызстана Темирлан Разбаев, выступая на панели в рамках международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

    "На прошлой неделе Бишкек принял бизнес-форум C5+, в рамках которого президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу со спецпосланником президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором. В центре обсуждений были вопросы политического и экономического взаимодействия, а также сотрудничество в сфере транспорта", - отметил Разбаев.

    Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия постепенно превращается в пространство пересечения интересов крупнейших держав. "Это создает не только новые возможности для развития, но и объективную необходимость координации региональных позиций", - заключил он.

    Азербайджан Центральная Азия Кыргызстан Темирлан Разбаев
    Ekspert: Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА

    Внешняя политика
    11:25

    Россия и Иран с 1 апреля приступят к реализации проекта ж/д линии Решт-Астара

    В регионе
    11:23

    Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии с национальным праздником

    Внешняя политика
    11:21

    Стоимость золота незначительно повысилась

    Финансы
    11:21
    Фото

    БГУ подписал соглашение о сотрудничестве с BP Exploration (Caspian Sea) Limited

    Энергетика
    11:14

    Токаев примет участие в инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне

    В регионе
    11:12

    4SIM: Разработана первая системная концепция применения ИИ в энергосекторе

    Энергетика
    11:05

    Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА

    Внешняя политика
    10:59

    В Азербайджане перезахоронят останки еще 17 шехидов I Карабахской войны

    Внутренняя политика
    Лента новостей