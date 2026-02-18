Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА

Мировые державы демонстрируют все больший интерес к Центральной Азии, что формирует как новые возможности, так и потребность в координации региональных позиций.

Как передает Report, об этом заявил главный эксперт отдела аналитики и координационной работы Национального института стратегических инициатив Кыргызстана Темирлан Разбаев, выступая на панели в рамках международной конференции "C6: Единый регион, общее будущее - усиление стратегического диалога" в Баку.

"На прошлой неделе Бишкек принял бизнес-форум C5+, в рамках которого президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу со спецпосланником президента США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гором. В центре обсуждений были вопросы политического и экономического взаимодействия, а также сотрудничество в сфере транспорта", - отметил Разбаев.

Эксперт подчеркнул, что Центральная Азия постепенно превращается в пространство пересечения интересов крупнейших держав. "Это создает не только новые возможности для развития, но и объективную необходимость координации региональных позиций", - заключил он.