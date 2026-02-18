İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Ekspert: Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 11:26
    Ekspert: Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir

    Böyük dövlətlər Mərkəzi Asiyaya getdikcə daha çox maraq nümayiş etdirir ki, bu da həm yeni imkanlar yaradır, həm də regional mövqelərin əlaqələndirilməsi ehtiyacını formalaşdırır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın Milli Strateji Təşəbbüslər İnstitutunun analitika və əlaqələndirmə işləri şöbəsinin baş eksperti Temirlan Razbayev Bakıda keçirilən "C6: Vahid region, ortaq gələcək – Strateji dialoqun gücləndirilməsi" adlı beynəlxalq konfrans çərçivəsindəki paneldə deyib.

    "Ötən həftə Bişkekdə "C5+" biznes-forumu keçirilib, onun çərçivəsində Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov ABŞ Prezidentinin Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Sercio Qorla görüş keçirib. Müzakirələrin mərkəzində siyasi və iqtisadi əməkdaşlıq, həmçinin nəqliyyat sahəsində tərəfdaşlıq məsələləri olub", - T.Razbayev qeyd edib.

    Ekspert vurğulayıb ki, Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir: "Bu, yalnız yeni imkanlar deyil, həm də regional mövqelərin əlaqələndirilməsi üçün obyektiv zərurət yaradır".

    Mərkəzi Asiya regional mövqelərin əlaqələndirilməsi strateji dialoq ABŞ Sadır Japarov
    Темирлан Разбаев: Рост интереса мировых держав требует координации позиций стран ЦА
    Temirlan Razbaev: Growing interest from global powers requires coordination of positions among Central Asian countries

    Son xəbərlər

    12:42

    Səfir ANAMA rəhbəri ilə minatəmizləmə sahəsində Əməkdaşlıq Memorandumunun həyata keçirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    12:41

    Azərbaycan Portuqaliyaya neft ixracının həcmini açıqlayıb

    Energetika
    12:40

    Cenevrədə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    12:36

    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    12:36

    Elvin Hüseynov: Bu il "YAŞAT" Fondu artıq dörd layihə həyata keçirib

    Sosial müdafiə
    12:34

    Azərbaycan xurma ixracından gəlirini 16 %-ə yaxın artırıb

    İqtisadiyyat
    12:33

    "Barselona"nın maraqlandığı müdafiəçilər açıqlanıb

    Futbol
    12:27

    Azərbaycanda dilçi tədqiqatçılar və media üçün olimpiadaların təşkili təklif olunub

    Elm və təhsil
    12:14

    Atletika üzrə Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti