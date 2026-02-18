Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА

Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан находятся в авангарде трансформаций, происходящих соответственно в Южном Кавказе и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом заявил политолог и эксперт в области государственного управления Шерадил Бактыгулов.

Он отметил, что с присоединением Азербайджана к C5 дух регионального и межрегионального сотрудничества становится более прочным.

"Сегодня C6 открывает новую главу для наших регионов и для нашего совместного движения к достижению Целей устойчивого развития ООН. ЦУР могут служить как политической рамкой, так и стратегическим инструментом для развития сотрудничества в рамках механизма C6", - подчеркнул Бактыгулов.