Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА
- 18 февраля, 2026
- 11:26
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан находятся в авангарде трансформаций, происходящих соответственно в Южном Кавказе и Центральной Азии.
Как передает Report, об этом заявил политолог и эксперт в области государственного управления Шерадил Бактыгулов.
Он отметил, что с присоединением Азербайджана к C5 дух регионального и межрегионального сотрудничества становится более прочным.
"Сегодня C6 открывает новую главу для наших регионов и для нашего совместного движения к достижению Целей устойчивого развития ООН. ЦУР могут служить как политической рамкой, так и стратегическим инструментом для развития сотрудничества в рамках механизма C6", - подчеркнул Бактыгулов.
