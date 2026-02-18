Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА

    Внешняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:26
    Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА

    Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан находятся в авангарде трансформаций, происходящих соответственно в Южном Кавказе и Центральной Азии.

    Как передает Report, об этом заявил политолог и эксперт в области государственного управления Шерадил Бактыгулов.

    Он отметил, что с присоединением Азербайджана к C5 дух регионального и межрегионального сотрудничества становится более прочным.

    "Сегодня C6 открывает новую главу для наших регионов и для нашего совместного движения к достижению Целей устойчивого развития ООН. ЦУР могут служить как политической рамкой, так и стратегическим инструментом для развития сотрудничества в рамках механизма C6", - подчеркнул Бактыгулов.

