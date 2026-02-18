İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Politoloq: C6 Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada baş verən transformasiyaların ön sıralarında dayanır

    Xarici siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 11:37
    Politoloq: C6 Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada baş verən transformasiyaların ön sıralarında dayanır

    Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan müvafiq olaraq Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyada baş verən transformasiyaların ön sıralarında yer alır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu politoloq və dövlət idarəçiliyi sahəsində ekspert Şeradil Baktıqulov bəyan edib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanın C5-ə qoşulması ilə regional və regionlararası əməkdaşlıq ruhu daha da möhkəmlənir.

    "Bu gün C6 regionlarımız və BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə doğru birgə addımlamağımız üçün yeni səhifə açır. Dayanıqlı İnkişaf Məqsədləri həm siyasi çərçivə, həm də C6 mexanizmi çərçivəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün strateji alət kimi xidmət etməyə qadirdir", - Baktıqulov vurğulayıb.

    Политолог: C6 находится в авангарде трансформаций, происходящих в Южном Кавказе и ЦА
    Political scientist: C6 at forefront of transformations taking place in South Caucasus, Central Asia

