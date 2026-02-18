Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    4SIM: Разработана первая системная концепция применения ИИ в энергосекторе

    Энергетика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:12
    В Азербайджане разработана первая системная концепция применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергетическом секторе.

    Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на пресс-конференции по итогам деятельности организации за 2025 год.

    По его словам, документ под названием "Решения на основе искусственного интеллекта в энергетике" анализирует текущую ситуацию и ключевые вызовы в энергетическом секторе Азербайджана, а также определяет возможные направления применения на основе 40 глобальных концепций решений.

    Джафаров подчеркнул, что инициатива разработана на основе международного опыта и будет способствовать углублению цифровой трансформации в энергетическом секторе Азербайджана.

    Фатима Багирова

    Лента новостей