4SIM: Разработана первая системная концепция применения ИИ в энергосекторе

В Азербайджане разработана первая системная концепция применения искусственного интеллекта (ИИ) в энергетическом секторе.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Центра анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) Фариз Джафаров на пресс-конференции по итогам деятельности организации за 2025 год.

По его словам, документ под названием "Решения на основе искусственного интеллекта в энергетике" анализирует текущую ситуацию и ключевые вызовы в энергетическом секторе Азербайджана, а также определяет возможные направления применения на основе 40 глобальных концепций решений.

Джафаров подчеркнул, что инициатива разработана на основе международного опыта и будет способствовать углублению цифровой трансформации в энергетическом секторе Азербайджана.

Фатима Багирова