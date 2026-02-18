Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Стоимость золота незначительно повысилась

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 11:21
    Стоимость золота незначительно повысилась

    Биржевая стоимость золота в мире коррекционно повысилась после снижения с начала недели.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $45,49 относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до $4 951,39 за тройскую унцию. При этом суммарно по итогам понедельника и вторника котировки золота подешевели на 3,37%.

    Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,7% - до $75,525 за унцию.

    Позднее в среду будет опубликован протокол последнего, январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Решения ФРС могут отражаться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.

    ФРС США стоимость золота фьючерсы стоимость серебра драгметаллы
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей