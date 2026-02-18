Стоимость золота незначительно повысилась

Биржевая стоимость золота в мире коррекционно повысилась после снижения с начала недели.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $45,49 относительно предыдущего закрытия, или на 0,93%, до $4 951,39 за тройскую унцию. При этом суммарно по итогам понедельника и вторника котировки золота подешевели на 3,37%.

Мартовский фьючерс на серебро подорожал на 2,7% - до $75,525 за унцию.

Позднее в среду будет опубликован протокол последнего, январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, на котором регулятор сохранил учетную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых. Решения ФРС могут отражаться на курсе доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на золото держателей других иностранных валют.