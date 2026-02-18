Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Пакистанский профессор: "Великое возвращение" может стать международным примером восстановления

    Карабах
    • 18 февраля, 2026
    • 16:01
    Пакистанский профессор: Великое возвращение может стать международным примером восстановления

    Программа "Великое возвращение", инициированная Азербайджаном после 44-дневной Отечественной войны, имеет не только внутреннее, но и региональное и международное значение, так как может служить для международного сообщества примером постконфликтного восстановления в рамках международного права.

    Как сообщает Report, об этом в статье для The Gulf Observer написал профессор пакистанского Университета Бахрия Адам Сауд.

    Автор напоминает, что 44-дневная Отечественная война завершилась освобождением территорий, на протяжении трех десятилетий находившихся под оккупацией Армении. По его словам, правительство Азербайджана инициировало программу под названием "Великое возвращение", которая обеспечивает безопасное и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли. При этом программа охватывает не только гуманитарную составляющую, но и вопросы послевоенного государственного строительства, экономического возрождения, укрепления безопасности и продвижения мирных процессов в регионе.

    В статье подчеркивается, что Азербайджан вписал новую страницу в историю Южного Кавказа, освободив свои территории, что положило конец длительному конфликту и нестабильности в регионе, а также сформировало новую геополитическую реальность на Южном Кавказе.

    "Инициатива была выдвинута президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. "Великое возвращение" - это не просто логистическая операция, а символический и долгосрочный стратегический проект развития. Возвращение осуществляется добровольно и поэтапно, на основе тщательной оценки результатов разминирования, готовности инфраструктуры и социально-экономической целесообразности. Инициатива была разработана с учетом международного опыта аналогичных процессов, а модель Азербайджана направлена на предотвращение возможных рисков путем синхронизации возвращения с восстановлением инфраструктуры, созданием рабочих мест и обеспечением социальных услуг", - пишет Адам Сауд.

    Особое внимание в публикации уделяется разминированию как необходимому условию возвращения населения. Указывается, что во время оккупации значительная часть территорий была заминирована Арменией. Помимо сотен тысяч мин, были оставлены и другие виды вооружений, представляющие угрозу для жизни возвращающихся граждан и препятствующие экономической активности. Разминирование, подчеркивает автор, является приоритетной задачей правительства Азербайджана.

    "В основе процесса восстановления лежит концепция "Умный город - Умное село". Реализация данной модели уже началась в Зангилане, Физули, Шуше и Лачыне. Проекты предусматривают внедрение возобновляемых источников энергии, систем цифрового управления, современной инфраструктуры и климатически устойчивого проектирования", - пишет профессор.

    По мнению автора, эта модель преследует несколько целей. С экономической точки зрения она направлена на привлечение инвестиций и создание рабочих мест. В политическом плане демонстрирует роль государства как защитника и гаранта суверенитета. В символическом аспекте формирует образ обновления, модернизации и необратимости возвращения.

    Отдельный раздел статьи посвящен социально-экономической реинтеграции. "Одного предоставления жилья недостаточно для полноценной реабилитации населения. Необходим доступ к здравоохранению, образованию и устойчивым источникам дохода. В связи с этим политика возвращения увязана с региональными программами экономического развития, ориентированными на сельское хозяйство, туризм, логистику и легкую промышленность. Особое внимание уделяется развитию аграрного сектора в Карабахе и Восточном Зангезуре, а исторический город Шуша формируется как культурный центр и туристическая жемчужина", - говорится в статье.

    Подчеркивается, что возвращение на родные земли было обещано государством, а начало практической реализации усилило общественное доверие и национальную консолидацию. При этом стремление граждан вернуться даже до завершения всех работ свидетельствует о мужестве населения и одновременно стимулирует государство ускорять процесс восстановления.

    В статье подчеркивается, что "Великое возвращение" имеет не только внутреннее, но и региональное и международное значение. "На региональном уровне программа закрепляет новую реальность после 2020 года и меняет демографическую картину Южного Кавказа. Для международного сообщества она может служить примером постконфликтного восстановления в рамках международного права. Урегулирование территориального вопроса способствовало процессу нормализации отношений с Арменией, что может содействовать региональной стабильности, развитию транспортных коридоров, расширению торговли и облегчению трансграничного движения товаров, услуг и людей. При этом устойчивый мир рассматривается как ключевое условие долгосрочного успеха переселения", - подчеркивает Адам Сауд.

