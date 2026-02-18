Более 23 тыс. иностранцев в январе подали заявки на регистрацию в Азербайджане

В январе 23 046 иностранцев и лиц без гражданства подали заявления на регистрацию по месту пребывания в Азербайджане.

Как сообщили Report в Государственной миграционной службе (ГМС), 12 360 из них подали заявления напрямую, а 10 686 - в электронной форме.

За прошлый месяц 5 934 человека подали заявки на получение или продление разрешения на проживание в стране, а 79 человек обратились по вопросам гражданства.

За указанный период 586 иностранцев и лиц без гражданства обратились в ГМС за получением и продлением разрешений на оплачиваемую трудовую деятельность в Азербайджане.