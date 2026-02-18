В Азербайджане в 2025 году 21 семья дала согласие на посмертное донорство органов
Здоровье
- 18 февраля, 2026
- 16:08
В Азербайджане в 2025 году 12 пациентам были пересажены почки и 9 пациентам - печень от посмертных доноров с согласия их семей.
Об этом Report сообщил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центральной таможенной больницы Мирджалал Кязыми.
По его словам, всего за прошлый год было проведено 65 операций по трансплантации почки и 51 операция по пересадке печени.
"Среди пациентов, перенесших трансплантацию почки, двое детей. Среди получивших пересадку печени - трое", - отметил он.
Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена трансплантация органа от посмертного донора. А 31 октября 2025 года впервые на Кавказе в Азербайджане было пересажено сердце от посмертного донора.
Последние новости
17:00
Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млнБизнес
17:00
На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусовДругие страны
16:55
В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахерПроисшествия
16:55
Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в УкраинуДругие страны
16:42
Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.В регионе
16:38
Фото
В Баку прошла международная конференция по C6В регионе
16:37
SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%Энергетика
16:33
Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбыДругие страны
16:19