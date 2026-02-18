Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в 2025 году 21 семья дала согласие на посмертное донорство органов

    Здоровье
    • 18 февраля, 2026
    • 16:08
    В Азербайджане в 2025 году 21 семья дала согласие на посмертное донорство органов

    В Азербайджане в 2025 году 12 пациентам были пересажены почки и 9 пациентам - печень от посмертных доноров с согласия их семей.

    Об этом Report сообщил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центральной таможенной больницы Мирджалал Кязыми.

    По его словам, всего за прошлый год было проведено 65 операций по трансплантации почки и 51 операция по пересадке печени.

    "Среди пациентов, перенесших трансплантацию почки, двое детей. Среди получивших пересадку печени - трое", - отметил он.

    Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена трансплантация органа от посмертного донора. А 31 октября 2025 года впервые на Кавказе в Азербайджане было пересажено сердце от посмертного донора.

    пересадка органов посмертные доноры здравоохранение Азербайджана
    Ötən il Azərbaycanda meyitdən orqan köçürülməsinə razılıq verən ailələrin sayı açıqlanıb
    In Azerbaijan, 21 families agreed to posthumous organ donation in 2025
    Ты - Король

    Последние новости

    17:00

    Азербайджан в 2025 году импортировал смартфоны почти на $460 млн

    Бизнес
    17:00

    На юге Лондона шесть человек пострадали при столкновении двухэтажных автобусов

    Другие страны
    16:55

    В Абшеронском районе задержан ограбивший клиента парикмахер

    Происшествия
    16:55

    Венгрия наложила запрет на экспорт дизельного топлива в Украину

    Другие страны
    16:42

    Генпрокуратура Армении требует изъять у экс-депутата 10 единиц недвижимости, $33 тыс.

    В регионе
    16:38
    Фото

    В Баку прошла международная конференция по C6

    В регионе
    16:37

    SOCAR Polymer в прошлом году увеличил производство на 33%

    Энергетика
    16:33

    Офис партии "Непокоренная Франция" эвакуировали из-за угрозы бомбы

    Другие страны
    16:19

    У депутатов Верховного меджлиса Нахчывана появятся помощники

    Внутренняя политика
    Лента новостей