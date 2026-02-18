В Азербайджане в 2025 году 21 семья дала согласие на посмертное донорство органов

В Азербайджане в 2025 году 12 пациентам были пересажены почки и 9 пациентам - печень от посмертных доноров с согласия их семей.

Об этом Report сообщил врач отделения хирургии и трансплантации органов Центральной таможенной больницы Мирджалал Кязыми.

По его словам, всего за прошлый год было проведено 65 операций по трансплантации почки и 51 операция по пересадке печени.

"Среди пациентов, перенесших трансплантацию почки, двое детей. Среди получивших пересадку печени - трое", - отметил он.

Напомним, что 24 февраля 2025 года в Азербайджане впервые была проведена трансплантация органа от посмертного донора. А 31 октября 2025 года впервые на Кавказе в Азербайджане было пересажено сердце от посмертного донора.