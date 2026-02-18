Россия и Иран с 1 апреля приступят к реализации проекта ж/д линии Решт-Астара

Начало практической реализации проекта железнодорожной линии Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг" начнется с 1 апреля 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев на полях межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана.

По его словам, сторонам удалось урегулировать все спорные вопросы, которые сдерживали запуск проекта. "Коридор "Север-Юг" - это не только энергетический коридор, но и транспортный. С ним связано строительство ж/д линии Решт-Астара. Мы проработали практически все ранее стоявшие вопросы, включая оформление земель, получение льгот, - сказал Цивилев. - Мы сегодня говорили, что 1 апреля на транспортной неделе в России будет окончательное соглашение о начале реализации этого проекта".

В 2023 году РФ и Иран заключили в рамках проекта "Север-Юг" соглашение о совместном строительстве 160-километрового участка дороги Решт-Астара между Ираном и Азербайджаном, который обеспечит сквозной проезд к портам Персидского залива. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро. Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.