    Rusiya və İran Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsinə başlayacaq

    Region
    • 18 fevral, 2026
    • 11:43
    Rusiya və İran Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsinə başlayacaq

    "Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsinin praktiki icrasına 2026-cı il aprelin 1-dən başlanacaq.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın energetika naziri Sergey Tsivilyev Rusiya və İran arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın işi çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, tərəflər layihənin başlanmasını ləngidən bütün mübahisəli məsələləri həll edə biliblər:

    "Şimal-Cənub" dəhlizi təkcə enerji deyil, həm də nəqliyyat dəhlizidir. Onunla Rəşt-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi əlaqəlidir. Biz demək olar ki, bütün məsələləri, o cümlədən torpaqların rəsmiləşdirilməsi və güzəştlərin əldə edilməsinə dair məsələləri işləyib hazırlamışıq. Aprelin 1-də Rusiyada nəqliyyat həftəsində bu layihənin reallaşdırılmasına başlanılması barədə yekun razılaşmanın olacağına razılaşdıq".

    Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsi Şimal-Cənub dəhlizi Sergey Tsivilyev
    Россия и Иран с 1 апреля приступят к реализации проекта ж/д линии Решт-Астара

