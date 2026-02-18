Rusiya və İran Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsinin həyata keçirilməsinə başlayacaq
- 18 fevral, 2026
- 11:43
"Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində Rəşt-Astara dəmir yolu xətti layihəsinin praktiki icrasına 2026-cı il aprelin 1-dən başlanacaq.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın energetika naziri Sergey Tsivilyev Rusiya və İran arasında ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın işi çərçivəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, tərəflər layihənin başlanmasını ləngidən bütün mübahisəli məsələləri həll edə biliblər:
"Şimal-Cənub" dəhlizi təkcə enerji deyil, həm də nəqliyyat dəhlizidir. Onunla Rəşt-Astara dəmir yolu xəttinin tikintisi əlaqəlidir. Biz demək olar ki, bütün məsələləri, o cümlədən torpaqların rəsmiləşdirilməsi və güzəştlərin əldə edilməsinə dair məsələləri işləyib hazırlamışıq. Aprelin 1-də Rusiyada nəqliyyat həftəsində bu layihənin reallaşdırılmasına başlanılması barədə yekun razılaşmanın olacağına razılaşdıq".